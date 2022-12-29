Ücretli yoldan ihlalli geçişler için Yargıtay kararı belli oldu

MEVZUATTA BİLDİRİM KOŞULU YER ALMIYOR

Dairenin kararında, dava konusu uyuşmazlığın ihlalli geçiş nedeniyle ceza bedeli için bildirim koşulunun bulunup bulunmadığıyla ilgili olduğuna işaret edildi.

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun'da, ihlalli geçiş yapanlardan geçiş ücreti ile bu ücretin 4 katı ceza tahsil edileceğinin hüküm altına alındığı belirtilen kararda, 15 gün içinde ödeme yapılması halinde ise ceza uygulamasının yapılmayacağı ifade edildi.

Olay tarihinde yürürlükte olan yasal düzenlemelere atıf yapılan kararda, "Davalıya ait aracın geçiş ücreti ödemeden davacının işlettiği yoldan geçiş yaptığı, davalının söz konusu geçiş ücretini ve ceza bedelini henüz ödemediği, 4 katı şeklinde idari para cezası verileceğine dair yasal düzenlemenin yürürlükte olduğu, yargılama sırasında yürürlükte olan mevzuata göre de bildirim koşulunun yer almadığı anlaşılmaktadır" değerlendirmesine yer verildi.