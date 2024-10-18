Ücretsiz ders kitabına 46 milyarlık fon ayrıldı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na bu yıl ayrılan toplam ödenek 46 milyar lirayı bulacak. Bakanlık tarafından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak ders kitapları için 6 milyar 416 milyon lira, taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim kapsamındaki öğrencilerin öğle yemeği için 13 milyar 100 milyon lira ödenek fon üzerinden aktarılacak. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara ücretsiz taşınması için fon ödeneğinden 27 milyar 546 milyon 348 bin lira da MEB bütçesine aktarılabilecek. Yetki kanuna göre Cumhurbaşkanına ait olacak.Ayrıca devlet üniversitelerinde araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının yurtdışında doktora sonrası eğitim almaları halinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından sağlanan 9 aylık burs miktarı da değişti. Bu kişilere belirlenecek alanlarda, doktora sonrası araştırma yapmak üzere en fazla dokuz aya kadar yurt dışına gönderilmeleri halinde aylık 43 bin lirasını geçmemek şartıyla araştırma desteği verilecek. Ancak devlet üniversitelerinin araştırma görevlisi kadrosunda bulunan doktora öğrencilerine araştırma desteğinden en fazla 3 ay yararlanabilecek.