Ucuz gıdada bir günde rekor satış: 130 milyon TL

Önceki gün Tarım Kredi Kooperatileri'nin yurt genelindeki yaklaşık 1.400 satış noktasında başlattığı tarihi indirim kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinden itibaren Tarım Kredi marketlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların yarattığı yoğun alışveriş trafiği sayesinde kampanyanın ilk gününde, yaklaşık 7 kat ciroya ulaşıldı. Normal bir günde ortalama 20 milyon liralık satışa ulaşan Tarım Kredi, indirimlerin devreye girdiği akşam 19.00 itibarıyla 100 milyon liralık ciroya ulaşırken, mesai bitimine kadar alışverişin hız kesmemesi sayesinde cirosunu 130 milyon liranın üzerine çıkararak rekor kırdı. Tarım Kredi Kooperatifleri yaptığı "Gelecek dönemlerde de imkân ve fırsatlar kullanılarak yeni indirim kampanyaları kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek" açıklamasıyla indirimlerin devam edeceğini müjdeledi.Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin hem üretici hem de tüketicilerin beklentilerini karşılarken ülke ekonomisine ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının ve piyasaya arz konusunda sıkıntı yaşanan ürünlerin tedariki amacıyla hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatı ile başlattığı indirim kampanyasının, daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olarak, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."Tarım Kredi, halen 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli satışlara devam ediyor. Vatandaşlar dün de ülke genelinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Marketleri'ne akın etti. Yüzde 30'lara varan indirimlerin kendilerine rahat bir nefes aldırdığını belirten vatandaşlar, şunları söyledi: "Her zaman alışveriş yaptığımız bu marketlerde birçok ürün grubunda yapılan indirimler bizleri rahatlattı. Çünkü indirimli fiyatlar vatandaşın alım gücünü artırdı. Daha fazla ürün grubunda indirim yapılmasını istiyoruz. Söz konusu indirimlerin diğer zincir marketlerde de uygulanmasını bekliyoruz. Bu indirim diğer marketlere de örnek olsun istiyruz."İlk etapta indirim uygulanan ürünler makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi olarak sıralanıyor.