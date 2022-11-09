Ucuz konutta kuralar 5 ayda tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim" kampanyası kapsamında 250 bin evin inşasının iki yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşa teslim edileceğini belirterek, "İhale edilen konut sayısı 9 Kasım itibarıyla 15 bin 576 sayısına ulaştı. Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi beş ay içerisinde, Mart 2023'e kadar tüm illerimizde tamamlayacağız" dedi. Bakan Kurum, "Milletimiz, İlk Evim İlk İşyerim Kampanyamızı sahiplendi. 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. Sosyal konut hamlemizin en büyük destekçisi ve talibi 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimiz oldu. Başvuruların 505 binini emekli, 256 binini engelli kardeşlerimiz, 6 bin 493'ünü şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar" diye konuştu.Projenin 900 milyar liralık yatırım değeriyle, ekonomiye 2 trilyon liralık katma değer sağlayacağını ifade eden Kurum, şu an 81 ilin tamamında 750 şantiyede 135 bin konut ve sosyal eserin inşasına devam ettiklerini belirterek, "Bu yılsonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayarak, ailelerimizin 2023'e yeni yuvalarında girmelerinin mutluluğunu yaşayacağız" dedi.SIFIR atık projesi çatısı altında uyguladıkları çalışmalarla 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranını yüzde 27.2'ye çıkardıklarını anlatan Kurum, bu oranı 2023'te yüzde 35'e, 2035'te yüzde 60'a çıkaracaklarını ifade etti. Kurum, "Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıyı, depozitoda da göstereceğiz. Depozito yönetim sistemini 2023'ün sonuna kadar tüm illerimizde ve ilçelerimizde 7 bin depozito iade noktasında gerçekleştireceğiz" diye konuştu.KURUM, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a yönelik çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Sıfır emisyon üreten, çevreyi kirletmeyen yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı, şarj istasyonları, otopark sistemleri ve simülasyon ortamlarını inşa ediyor, şehirlerimizi TOGG'a hazırlıyoruz" diye konuştu