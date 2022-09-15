Ucuz konutun % 40’ı devletten

Milyonların ev sahibi olmak için dört gözle beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde başvuru süreci başladı ve vatandaşlar eve koştu. Hükümet, ilk günden rekor talebin geldiği 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında tüm dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için maliyetin yüzde 40'ını karşıladı. Yapılan indirimle birlikte ev fiyatları 400 ila 600 bin lira, ev taksitleri de 2 bin liraya kadar indirildi. Yüzyılın konut hamlesinde yüzde 40 indirimli satışa çıkarılacak evlerin ödeme planı da netleşti. Örnek plan 2+1 75 ve 85 metrekare, 3+1 105 metrekare daire tiplerine göre belirlendi. Buna göre İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 2+1 75 metrekare tipinde maliyeti 1 milyon 131 bin 700 lira olan konut, kampanya kapsamında yüzde 40 devletin sübvanse etmesiyle vatandaşa 679 bin liraya gelmiş olacak.Aynı tip dairelerin 113 bin 170 lira olan peşinat bedeli 67 bin 900'e, taksitleri de 4 bin 243 liradan 2 bin 546 liraya gelecek. Yine aynı illerde maliyet fiyatı 1 milyon 283 bin 400 lira olan 85 metrekarelik 2+1 dairenin fiyatı yüzde 40 indirimle 770 bin liraya düştü. Yüzde 10'luk peşinat bedeli de 128 bin 340 liradan, 77 bin liraya çekildi. 20 yıl vadeli taksit ödemeleri ise 4 bin 812 liradan, 2 bin 887 liraya geliyor. Aynı illerde maliyeti 1 milyon 583 bin 400 lira olan 3+1 tipinde 105 metrekarelik konutun kampanya kapsamında fiyatı 950 bin liraya düşecek. 158 bin 340 lira olan peşinat bedeli 95 bine, taksitleri de yine yüzde 40 indirimle 5 bin 938 liradan 3 bin 563 liraya çekildi. Adana, Kayseri, Konya, Gaziantep ve Samsun gibi büyükşehirlerde 2+1 75 metrekare tipinde maliyeti 1 milyon 71 bin 700 lira olan konut, kampanya kapsamında yüzde 40 devletin sübvanse etmesiyle vatandaşa 643 bin liraya gelmiş olacak. Peşinatlar 107 bin 170 liradan 63 bin 300'e, aylık taksitler ise 4 bin 18 liradan 2 bin 411 liraya düştü. 2+1 85 metrekarelik dairenin maliyet fiyatı 1 milyon 215 bin liradan yüzde 40 indirimle 729 bine, peşinat 121 bin 500'den 72 bin 900'e, aylık taksitler ise 4 bin 556 liradan, 2 bin 733 liraya gelecek. Aynı şehirlerde bulunan maliyeti 1 milyon 500 bin lira olan 3+1 105 metrekarelik konut, 900 bin liraya satılacak.Büyükşehirolmayan illerde ise 2+1 75 metrekare tipinde maliyeti 1 milyon 13 bin 400 lira olan konut, kampanya kapsamında yüzde 40 devletin sübvanse etmesiyle vatandaşa 608 bin liraya gelmiş olacak. Peşinatlar 101 bin 340 liradan 60 bin 800'e, aylık taksitler ise 3 bin 800 liradan 2 bin 280 liraya düştü. Maliyeti 1 milyon 416 bin lira olan 3+1 105 metrekarelik konut, 850 bin liraya satılacak.Yüzyılınkonutprojesine rekorbaşvuru yağıyor. İkigünde 1.6 milyon vatandaşev sahibi olmak için bankalaraakın etti. TOKİ'den alınan bilgiyegöre, ilk etapta 81 ilde yapılacak 250 binkonut için ikinci gününde e-Devlet'ten 1 milyon440 bin 788, bankadan da 125 bin 53 başvuruyapıldı. Toplam başvuru sayısı 1 milyon 565 bine ulaştı.1- Eşim 5 sene önce TOKİ'ye başvurdu ve ev alma hakkı kazandı. Sonra borcumuzu ödeyemediğimiz için evi TOKİ'ye devrettik. Bu kampanyaya başvuru hakkım var mı? Daha önce TOKİ'nin kampanyalarından ev hakkı kazanıldığı için, satılsa ve devredilse dahi, bu sosyal konut projesine başvurulamıyor.2- Annem, babam, ağabeyimle 4 kişilik bir aileyiz ve gelirimiz 16 bin liranın üstü. Ağabeyim ve ben 18 yaşın üstündeyiz. İkimiz de ayrı ayrı başvuru yapabilir miyiz? 18 yaşını dolduranlar bağımsız birey olmaları nedeniyle diğer şartları taşımaları halinde kendi adlarına başvuru yapabilirler.3- Eşim ve benim gelirim 16 bin liranın altında kalıyor. Eşim sosyal konuta, ben konut arsasına başvuru yapabilir miyim? Bir haneden ancak bir konut başvurusu yapılabilir. Ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.4- Biri engelli 13 yaşında bir oğlum var. Oğlumuzun engel durumu yüzde 40. Kendi adımıza çocuğumuzun engel durumunu belgeleyerek, engelli kategorisinden başvuru yapabilir miyiz? Çocuğunun engel durumuna ilişkin belge ile ebeveynler kendi adına sosyal konut başvurusu yapabilir.5- Memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Konut taksitlerine de yılda iki defa zam mı olacak? Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak "idarece" tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre belirlenecek. Geçen yıl TOKİ'nin konutlarında memur maaş zammı oranında taksitlere zam yapmadığının hatırlanması gerekiyor.6- 18 yaşında üniversitede okuyan çocuğum var ve geliri yok. Onun adına ben başvuru yapabiliyor muyum? Hane halkı geliri 16 bin liranın altında olsa dahi çocuğun, 18 yaşında olduğu için kendisinin başvuru yapması gerekiyor.7- Memlekette babamdan kalma küçük bir arsam var. Bu, sosyal konuta başvuru yapmama engel mi? Arsa üzerinde mesken kaydı olmayanlar sosyal konuta başvurabilir.8- Eşimden ayrıyım, iki çocuğum var ve ev kirası ödemekte zorlandığım için babamın yanında yaşıyorum. Hane halkı geliri hesaplanırken babamın ve benim gelirlerimiz birlikte mi değerlendiriliyor? Hane halkı geliri, eşlerin ve velayeti altındaki çocukların toplam gelirini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu durumdakiler ayrı ayrı başvurabilir.9- Babam malulen emekliyken vefat etti ve maaş hakkı anneme geçti. Annem sosyal konuta başvurabilir mi? Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşinin de başvuru hakkı bulunuyor.10- Ben 14 Eylül 1992 doğumluyum başvuru yapabilir miyim? 14 Eylül 1992 tarihi ve sonrasında doğan gençler sosyal konuta başvuru yapabilirler.