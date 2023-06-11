Ucuz tatilde ‘kopya site’ye dikkat

Her yıl 193 ülkeden milyonlarca turist ağırlayan turizmin başkenti Antalya'da 9 günlük bayram tatili hazırlıkları başladı. Vatandaşlar tatil yapacakları günü dört gözle beklerken Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk, vatandaşları sahte tatil sitelerine karşı uyardı. 9 gün tatile çıkmak isteyenleri kopya tatil sitelerine karşı uyaran Kuk, "Tüketici maalesef 'Ayşe-Fatma teyze, Ahmet-Mustafa ağabey' şeklindeki insanlardan tatil satın alıyorlar. Eğer 5 yıldızlı oteli normal fiyatların altında birileri size sunuyorsa bundan şüphe ederek kılı kırk yarar gibi araştırın" dedi. Hamit Kuk, şu uyarılarda bulundu: "Son 2 haftadır bayram tatili dönemi için iyi rezervasyonlar almaya başladık. Bayram döneminde tesislerin doluluk oranın yüzde 100 olacağını düşünüyorum. Her tatil döneminde tüketiciyi uyarmaya çalışıyoruz. Tüketicilerimiz TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden tatillerini satın alsınlar. İnternet üzerinden alacaklarsa bize kayıtlı tüm acentelerin numaraları var. Bu numaralar üzerinden ulaşım sağlasınlar. Tüketicilerimize önerim rezervasyonlarını son güne bırakmasınlar."