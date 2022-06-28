UGM’den Avrupa’da Hizmet Atağı

UGM Şirket Ortağı Yusuf Bulut ÖZTÜRK, yapılan bu iş birliği ile çözüm ortağı Customs Support Group (CGS)'un 11 ülkede yerleşik 70 ofisi ve 1000 kişilik uzman kadrosu vasıtasıyla Ünsped Gümrük Müşavirliği'nin hizmet alanını global ölçeğe taşıma imkanına kavuştuğunu ifade etti.





CGS 20 yıllık deneyimi ve güvenilir dijital altyapısıyla sırasıyla Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Polonya'da 10.000 firmayı aşan müşteri portföyüne ithalat, ihracat, transit gümrükleme, fiskal temsilcilik, gümrüklü depolama ve danışmanlık çözümleri sunmaktadır.

Bahse konu girişim tüm faaliyetlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği ilke edinen kurumsal yönetim anlayışı ile ülke içindeki sektörel payını % 10'a yükselten UGM'nin müşteri odaklı hizmetlerini yurtdışında da başarıyla sürdürmesini sağlayacaktır.

