UİB’in ağustos ihracatı 2.8 milyar dolar

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB)'nin 2023 Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. Ağustos ayındaki ihracatı 2.8 milyar dolar olan UİB'in, sekiz aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artışla 23 milyar 855 milyon 107 bin dolar oldu.



Ağustos ayı ihracat verilerini değerlendiren UİB yetkilisi, "Ağustos ayını fabrikaların bakımları ve izinlerle geride bıraktık. Buna rağmen aylık toplam ihracatımızda yüzde 20'lik artışımız oldu. Yıllık hedeflerimize ulaşmak için ihracatçılarımız yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir çalışma içindeler. Biz de Birlik olarak üyelerimizin işlerinin devamlılığı anlamında faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.



OİB'İN İHRACATI AĞUSTOS AYINDA 2.3 MİLYAR DOLAR



Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.3'lük artışla 2 milyar 308 milyon 781 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), ocak-ağustos dönemi ihracatı 19 milyar 690 milyon 926 bin dolar oldu.



UTİB'İN İHRACATI AĞUSTOSTA 102.9 MİLYON DOLAR OLDU



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ağustos ayında 102 milyon 930 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in ocak-ağustos dönemdeki ihracatı ise 851 milyon 56 bin dolar olarak gerçekleşti.



UHKİB'TEN AĞUSTOSTA 78 MİLYON DOLAR İHRACAT



Ağustos ayında, 78 milyon 78 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), yılın ilk sekiz ayındaki ihracatı ise 694 milyon 816 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.



UMSMİB'İN İHRACATI AĞUSTOS AYINDA 33.4 MİLYON DOLAR



Ağustos ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.7'lik artışla 33 milyon 427 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), ocak-ağustos döneminde 176 milyon 876 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.



UYMSİB'TEN AĞUSTOSTA 16.4 MİLYON DOLARLIK İHRACAT



Ağustos ayında, 16 milyon 448 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36.8'lik artışla 117 milyon 242 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.