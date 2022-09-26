Ukrayna askerlerinin yemeğini Türkler ısıtacak

Yıllık 100 milyon dolarlık tüketimin olduğu Türkiye kamp malzemeleri sektörü, Türk girişimcilerin çabasıyla yerlileşiyor. Eflatun Demirci ve Tuncay Şentürk isimli iki girişimci daha önce yurtdışından ithal edilen pek çok ürünü ülkemizde üreterek yıllık 10 milyon dolarlık ithalatın önüne geçerken Avrupa'ya da ihracat yapmaya başladı. Aydınlatma, ısınma ve pişirme ürün gruplarında 30 yıllık üretici geçmişe sahip olduklarını anlatan Eflatun Demirci, "Ocak, barbekü, lamba, ısıtıcı gibi pek çok ürün bizim portföyümüzde var. Pandemide bu ürünlere kampçıların da ciddi talep gösterdiğini görünce, yerli imkanlarla ürettirmeye karar verdik" diyor.

ENERJİ KRİZİ MARKALARI TÜRKİYE'YE YÖNELTTİ

Savaş sonrasında dünyada yaşanan enerji krizinin özellikle Avrupa'da ciddi sorun yarattığına dikkat çeken Eflatun Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taşınması kolay, çevreci ve ulaşımı kolay olan tüple çalışan sobalara bu dönemde talep arttı. Polonya'dan yazın ortasında tüple çalışan bir soba modeli siparişi aldık. Almanya'ya da mantar soba satışı yapıyoruz. Avrupa'ya ihracatımız geçen yıl 3 milyon dolara ulaştı. Özellikle kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yerli sobalara Avrupa'dan talep artışı başladı "

ASKERLERİN YEMEĞİNİ DE TÜRKLER ISITACAK

Aralarında portatif ocak, tencere seti, termos, gaz kartuşu, kamp kıyafetlerinin de yer aldığı yüzlerce ürün grubunu yerli imkanlarla üreten Orcamp, ithal muadillerinin 3'te 1 fiyatına sattığı kaliteli ürünleriyle kamp tutkunlarının tercihi olmaya başladı. Ayrıca Orgaz markasıyla taşınabilir enerji konusunda 30 yıllık deneyime sahip olduklarını ve 65 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Demirci, "Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukraynalılar bizden dağdaki askerlerinin yemeğini ısıtmak için mikro ocak sipariş etmeye başladı. Ukrayna'dan gelen talebi karşılamak için yoğun bir tempo içerisine girdik. Çok kısa süre içerisinde bu ürünleri Ukrayna askerlerine ulaştırılmasını sağlayacağız" dedi.