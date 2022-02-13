Ukrayna krizi petrole 100 dolar barajını yıktırdı

Berlin görüşmeleri çöktü, atılan diğer diplomatik adımların da bir faydası olmadı. ABD
Başkanı Joe Biden, Ukrayna
'da 'işlerin hızla çığırından çıkabileceği' konusunda uyarı yaparken, Rusya
bölgede tatbikata başladı. Savaşın gittikçe daha görünür hale gelmesi, fosil yakıtlar tarafında zaten var olan krizi daha da derinleştiriyor. Yaz aylarından bu yana yüzde 50 değeri artan petrol ve doğalgaz için 'iki katına çıkacak' diyenler de var.
2008'DE YAŞANMIŞTI
Petrolün varili için 120- 150 dolar seviyeleri konuşulurken bir yandan da dünyanın petrol devleri sanki ham petrolün varili 100 dolardan işlem görüyormuş gibi piyasaya nakit pompalıyor. BP, Shell, TotalEnergies, Exxon Mobil ve Chevron petrolün varil başına ilk kez 100 doların üzerine çıktığı 2008 yılının başından bu yana en yüksek nakit akışını sağladı. Petrolün varil fiyatı halihazırda 94 dolar seviyelerinde.
Beş büyük firma, brent ham petrolünün varil başına ortalama 80 dolar olduğu anda, 37 milyar dolarlık nakit akışı açıkladı. Bilançolarında dördüncü çeyrek kazançları da beklentileri aştı. Bu rakam, ortalamanın 96 dolar olduğu 2008'in ilk çeyreğindeki 40 milyar dolara en yakın düzey.
150 DOLARA ÇIKABİLİR
Rusya, geçen yıl dünya petrolünün 10'da birinden fazlasını üretti. Bu oran, ABD ve müttefikleri tarafından askeri çatışma veya tehdit ile kesintiye uğrayacak olan oldukça büyük bir üretim anlamında geliyor. Stratejist David Roche, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda petrolün varil başına 120 dolara ulaşacağını söylüyor. JP Morgan da Rusya- Ukrayna gerilimlerinden kaynaklanan 'olumsuz arz şoku' nedeniyle petrolün bu çeyrekte varil başına 150 dolara sıçrayabileceğini açıkladı.