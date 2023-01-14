Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti
Giriş Tarihi: 14.1.2023 13:51

Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın taşındığı bildirildi.

AA
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkinin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, sevkiyat kapsamında 643 geminin Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptığı kaydedildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA