Ukrayna uydusu uzay yolculuğuna Turkish Cargo ile başladı

TURKISH Cargo, Ukrayna
'nın yer gözlem uydusu Sich-2-30'u, uzaya fırlatılmak üzere Miami
'ye taşıdı. Türk Hava Yolları
(THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, güçlü altyapısı, yenilikçi misyonu ve çizdiği geniş vizyonuyla hava kargo sektöründe yalnızca bugünün değil, geleceğin standartlarını ortaya koyan Turkish Cargo
, hassas ve kompleks kargo taşımacılığında çıtayı daha da yükseltti. Hava kargo markası, bu kez Ukrayna'nın geliştirdiği yer gözlem uydusu Sich-2-30'u, uzaya fırlatılmak üzere Ukrayna'dan İstanbul
aktarmalı olarak Miami'ye taşıdı. Sich-2-30 Yer Gözlem Uydusu, yükleme ve boşaltma operasyonlarını kolaylaştırmak için birden fazla bileşene ayrıldı, uydu bileşenleri, nakliye sırasında herhangi bir zarar görmemesi için malzemeleriyle birlikte özel olarak paketlenerek 2 ayrı palet üzerine özenle yerleştirildi. Uzman ekipler tarafından Turkish Cargo uçağına yüklenen uzay aracının taşıma süreci, başarılı bir operasyon ile gerçekleştirildi.