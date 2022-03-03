Ukrayna’dan tarım ürünleri ithalatında belge kolaylığı

Ukrayna
'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde zorunlu resmi sertifika ve belgeler resmi kontrollerde aranmayacak. Ukrayna'dan Yapılacak Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanacak Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete
'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle tarımsal ürün ithalatına ilişkin düzenlemeye gidildi.
ARZ GÜVENLIĞI SAĞLANACAK
Buna göre, Türkiye
'de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde, Tarım ve Orman Bakanlığı
'na sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, söz konusu ülke yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlanıncaya kadar resmi kontrollerde aranmayacak. Resmi kontroller, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek. Türkiye, Ukrayna'dan en çok buğday, mısır ve soya fasulyesi ithal ediyor. ANKARA