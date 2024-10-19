ULAK yerli çözümleri ile SAHA’ya çıkacak

ULAK Haberleşme, yerli 5G altyapı sistemleri, güvenli iletişim çözümleri ve akıllı şehir uygulamalarını SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşturacak. Bu yıl 22-26 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan ve 40 ülkeden 150 binden fazla profesyonel ziyaretçinin ağırlanmasının beklendiği fuarda ULAK Haberleşme yerli ve milli çözümlerini katılımcılarla buluşturacak. Fuar kapsamında yerli 5G altyapı sistemleri, güvenli iletişim çözümleri ve akıllı şehir uygulamaları tanıtılacak.Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin 5G yolculuğuna yerli ve mili geliştirilmesinde öncülük eden ULAK, bu alanda geliştirdiği kendi çözümleriyle, kamu ve özel sektörde güvenli ve sürdürülebilir haberleşme sistemlerine katkı sunmaya devam ediyor. Fuarda LTE ve 5G baz istasyonları ve farklı dikey sektörlerdeki uygulamalar detaylı bir şekilde tanıtılacak. Ayrıca, şirketin sunduğu hizmetler savunma, kamu güvenliği, sınır güvenliği, haberleşme ve siber güvenlik gibi kritik alanlara yönelik de önemli katkılar sağlayacak." Açıklamada, ULAK Haberleşme'nin ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle sektördeki gücünü pekiştirmek amacıyla fuar kapsamında iki önemli anlaşmaya imza atacağı belirtildi.ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, milli ve yerli haberleşme çözümlerini savunma sanayisinin en prestijli platformlarından SAHA EXPO'da sergilemekten mutlu olacaklarını ifade etti. Kömürcü, "SAHA EXPO, hem ulusal hem de uluslararası işbirlikleri kurmamız açısından büyük fırsatlar sunuyor. Yerli mühendislerimizin ortaya koyduğu inovatif ürün ve çözümleri bu büyük platformda paylaşmak, aynı zamanda ULAK'ın sektördeki öncülüğünü daha da pekiştirecektir" değerlendirmeni yaptı.