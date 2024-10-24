ULAK’tan 5G teknolojisi

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) aldıkları özel izinle SAHA EXPO'da 5G teknolojisinde geldikleri noktayı sergilediklerini belirterek, "5G'de 1.2 Gbps hızı burada özel telefonlar aracılığıyla katılımcılara gösteriyoruz." dedi. BTK'den aldıkları özel izinle SAHA EXPO'da 5G teknolojisinde geldikleri noktayı sergilediklerini dile getiren Kömürcü, "5G'de 1.2 Gbps hızı burada özel telefonlar aracılığıyla katılımcılara gösteriyoruz. Bunun dışında 5G'yi kullanarak fuarın katılımcısı olan dron şirketi DASAL'ın standındaki bir dronun kamerasına erişim sağlayıp üzerindeki görüntüyü uzaktan aktarabiliyoruz" dedi.