Ulaşım desteğinden 58 bini aşkın öğrenci yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile ailesinden farklı ilde eğitim gören öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderlerine destek olduklarını belirterek, yardımın bu eğitim öğretim yılı döneminde de süreceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteğimiz bu eğitim öğretim döneminde de sürecek. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş dönüş ulaşım giderlerini karşılıyoruz. Öğrencilerimize 2023 yılı için verdiğimiz desteğin üst limit tutarı, tek yön için 750 TL olurken, şu ana kadar 10 milyon TL'lik kaynağı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteğimizden 58 bini aşkın öğrenci yararlandı" dedi.