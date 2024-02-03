Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında atılan adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, depremlerden etkilenen bölgeleri, acil durum planlarına uygun hareket ederek, eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için azimle çalıştıklarını söyledi.

KARA, HAVA, DENİZ VE DEMİR YOLUYLA 1 MİLYON KİŞİYİ TAHLİYE ETTİK

Deprem bölgesinde yer alan Adana, Elazığ, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş havalimanlarının olumsuz hava şartlarına rağmen hizmete açık tuttuklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Hava yollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. AFAD Yönetim Merkezi ile koordineli olarak hava yoluyla birlikte kara, deniz ve demir yoluyla 1 milyonun üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik" ifadelerine yer verdi.

HASAR GÖREN YOLLAR 'GÖRÜNTÜ TABANLI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ' İLE TARANIP ONARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, herkesin doğal afetler konusunda çok daha bilinçli olması gerektiğini belirterek, "Bakanlık olarak, bütün ulaşım modları ve haberleşmedeki altyapılarımızı bu yaklaşımla yapıyor ve mevcutları da iyileştiriyoruz." dedi. Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden değerlendirme için insansız hava araçlarıyla test çekimleri de yaptıklarını kaydeden Uraloğlu, şu bilgileri aktardı: "Deprem bölgesinde bulunan Erkenek Tüneli gibi tünellerimizin hasar tespiti ve durum incelemesi için Panoramik Görüntüleme Lidar tarama ile çekim çalışmaları başlattık. Depremden etkilenen yollarımızın onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon, oto korkuluk, yatay ve düşey işaretlemelerini yeniliyoruz. Trafik güvenliği tedbirlerini artırmak için tüm köprülerimizin bakım ve onarımıyla deprem sismik takviye izolatörlerinin değişimini gerçekleştiriyoruz. Depremde hasar gören tarihi köprüler, hizmet tesisleri, yol bakımevleri ve diğer hizmet binalarında oluşan hasarların onarımı için de kalıcı onarım çalışmalarımız devam ediyor. Depremden etkilenen yollarımız için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık. 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz."

68 MİLYAR LİRA ÖDENEK AYRILDI

Bakan Uraloğlu, 11 ili etkileyen depremler sonrasında kara, hava, deniz ve demir yolu sektöründe meydana gelen hasarı gidermek için yürütülen çalışmalara da değindi.

Uraloğlu depremin yol açtığı maddi hasarı gidermek için 2023 yılında 17,66 milyar lira harcandığını, 2024 yılında ise 35,43 milyar lira harcamanın planlandığını, 2024 sonrası içinde 15,31 milyar lira olmak üzere toplam 68,40 milyar lira harcama yapılacağını belirtti. Karayollarında oluşan hasarı onarmak için de 4,3 milyar lira yatırım harcaması yapıldığını kaydeden Uraloğlu, "Yatırım programında 2024 yılında 5,8 milyar lira ödenek ayrıldı. Bu tutarın toplamda 19,5 milyar liraya ulaşması planlanıyor." İfadesini kullandı.

HASAR GÖREN TREN VE VAGONLAR ONARILDI

Bakan Uraloğlu, depremden etkilenen demir yolu ağlarında oluşan hasarı önlemek için 26,4 milyar lira tutarında yatırım harcamasının planlandığını söyledi. Uraloğlu, 2023 yılında yatırım programına alınan "Deprem Hasarlarının Giderilmesi Projesi" kapsamında 5,8 milyar lira tutarında yatırım harcamasına ek olarak 353,9 milyon lira tutarında da cari harcama yapıldığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, 2023 yılında hasar gören tren ve vagonların yaklaşık 29 milyon lira harcanarak onarıldığını da belirterek, "Hasar gören hatlarda yenileme ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bahçe- Nurdağ-Narlı-Gölbaşı-Malatya, Köprüağzı-Kahmanmaraş, Fevzipaşa ve Islahiye kesimlerinde çalışmalar ivedilikle sürüyor." ifadesini kullandı.