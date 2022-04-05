Ulaşıma 30 yılda 198 milyarlık yatırım

Ulaştırmave Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı programına katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Karaismailoğlu, son 20 yılda ulaştırma ve habercilik alanında 1 trilyon 337 milyar 250 milyona yakın yatırım yapıldığını aktardı. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile gençlerin aydınlık geleceğini ve milletin refahını bugünden tayin edeceklerini aktaran Karaismailoğlu, "Bu planda odaklandığımız temel konular olan mobilite, lojistik ve dijitalleşme alanlarında vatandaşlarımızın beklentilerini karşılarken, Türkiye'mizin ekonomik gelişimine de üst düzeyde katkıda bulunacağız. Bu kapsamda 30 yılda demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız" dedi.2019 yılında yük taşımacılığında demiryolunun oranının yüzde 3.13 ile yaklaşık 33 milyon ton olarak gerçekleştiğini anlatan Karaismailoğlu, "2023 yılında yüzde 5'i geçen bir oranla demiryolunun toplam payının 55 milyon tona çıkmasını bekliyoruz. Demiryolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11'in üzerine yükselmesini, 2053'te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demiryolunun yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak. Yine yurt dışı yük taşımacılığında da demiryolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz. Yolcu taşımacılığında ise yine 2053 Vizyonumuz için hedeflediğimiz, trenin payının 6 katın üzerinde artmasıdır. 2053 yılında ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz" diye konuştu.Bu kapsamda reform niteliğinde çalışmalara imza attıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "2 bin 505 km olan sinyalli demiryolu hat uzunluğunu yüzde 183 artırarak 7 bin 94 kilometreye ulaştırdık. 2 bin 82 kilometre olan elektrikli demiryolu hat uzunluğumuzu ise yüzde 188 oranında artırarak 5 bin 986 km'ye yükselttik. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye ulaştırdık. 1.213 kilometrelik Yüksek Hızlı Tren hattı, 219 km hızlı tren hattı inşa ettik. 2003'te 10 bin 959 km olan demiryolu hat uzunluğunu, 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Bu rakamı 2053'te 28 bin 590 km'ye taşıyacağız."Karayollarının üzerindeki yükün demiryollarına taşınmasının karbon emisyonunun düşürülmesi anlamında da önemli katkısı olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Demiryollarının yolcu taşımacılığındaki payı yüzde 1'den Avrupa ortalamasının üzerine yüzde 6.20'ye çıkaracağız. Bu da bugün 19.5 milyon olan yolcu sayımızın yaklaşık 270 milyona ulaşması demektir. Yolcu ve yük taşımacılığında karayolu payının azaltılmasının ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonunun düşürülmesine de ciddi katkılar sağlayacak" şeklinde konuştu.