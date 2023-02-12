Ulaşımda yapılan dev yatırımlar depremzedenin imdadına yetişti

Asrın felaketi tren raylarını da tel gibi bükerek büyük hasarlara sebebiyet verirken, TCDD ise ilk andan itibaren hasarları gidermeye başlayarak depremzedelerin imdadına yetişti. Aynı şekilde Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü (DHMİ) de tüm havacılık imkânlarını depremzedelerin hizmetine sunarken tahliye amaçlı uçuşlarla ile 111 bin 554 depremzedenin çeşitli illere transferini sağladı.Devlet ve millet elele vererek asrın felaketinin yaralarını sarmaya ve enkaz altındaki vatandaşları kurtarmaya devam ederken, ulaşım ve lojistik anlamında da büyük bir sınav verildi. Deprem bölgesinde TCDD tarafından öncelikle vatandaşların geçici barınmalarını ve kış koşullarından korunmaları için Malatya ve Adana' da bulunan diziler-setler-vagonlar ısıtılarak kullanıma açıldı. Diğer merkezlerde yedek olarak bekletilen vagonlarla takviye yapılarak, Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da geçici barınma olanağı sağlandı. Toplamda 75 vagon ve 4 vagonlu dizel tren seti ile 5 bin kişilik barınma kapasitesi sağlandı.İskenderun-Mersin-Adana-Osmaniye arasında karşılıklı olarak işletilen 5 seferle Afetzede Aktarım Trenleri oluşturuldu. Ayrıca talepler doğrultusunda Malatya-Sivas-Kırıkkale arasında hızlı tren aktarmalı seferler yapılmaya başlandı.Deprem bölgesine gidişte ve çıkışta, deprem bölgesinden gelen trenlerle bağlantılı YHT-Anahat ve Bölgesel Trenlerle depremzede vatandaşlar ücretsiz olarak seyahat edebilirken, toplam 3 trenle bin 500'e yakın gönüllü, 5 trenle 2 bin 500 askeri personel deprem bölgesine ulaştırıldı. Deprem bölgesinde depremin meydana geldiği günden bu güne kadar 64 yolcu treni ile 12 bin 700 yolcu taşındı.DHMİ'nin çalışmaları kapsamında ise Adana, Şanlıurfa GAP, Diyarbakır, Kahramanmaraş ile Gaziantep Havalimanları tüm uçuşlara açık bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Malatya ve Adıyaman Havalimanları ise sadece insani yardım, ambulans ve askeri uçuşlara hizmet veriyor. Uçak trafiğine kapalı olan Hatay Havalimanı, yalnızca VFR (görerek uçuş) şartlarda ambulans, acil durum, insani yardım, VIP ve askeri amaçlı olmak üzere helikopter uçuşlarına açıldı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elâzığ Havalimanlarında toplam 2 bin 43 uçuş trafiği gerçekleştirildi. Tahliye amaçlı uçuşlarla ile 111 bin 554 depremzedenin çeşitli illere transferi sağlandı.