Ulaşımı 6 dakikaya düşürecek 1915 Çanakkale Köprüsü’nden büyük başarı!





'GURUR DUYUYORUZ'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortaklık tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, çoklu finansman yapısıyla dünyadaki sayılı projeler arasında yer alıyor. Projenin finansmanının bir yıl gibi kısa zamanda sağlandığına, kaynak çeşitliliği ve uluslararası kredi kuruluşlarının ilgisiyle kısa sürede önemli başarıya imza atıldığına değinen Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu, bu başarıdan duydukları mutluluğu dile getirdi. Arıoğlu, "Projemiz IRF tarafından verilen bu ödülle beraber dünyanın saygın kurumları tarafından 12 ayrı finansman ödülüne layık görüldü. Önemli bir başarıya imza attık, bundan gurur duyuyoruz" dedi.