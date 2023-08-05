Ulaştırma Altyapı Bakanı Uraloğlu Zonguldak’ta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ereğli-Devrek yolunda incelemelerde bulunmasının ardından vatandaşların taleplerini dinledi

BAKAN URALOĞLU ZONGULDAK VALİLİĞİNDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ereğli-Devrek karayolunu incelemesinin ardından Zonguldak Valiliğini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'nu Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberinde milletvekilleri ve daire müdürleri karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, valilikte anı defterini imzaladıktan sonra Valilik makamını ziyaret etti. Ziyarette Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'da madenci feneri takdim etti.

BAKAN URALOĞLU ZONGULDAK BELEDİYESİNDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, valilik ziyaretinin ardından Zonguldak Belediye Bakanlığını ziyaret etti. Zonguldak Belediyesi önünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ve AK Partili belediye başkanları karşıladı.

Belediye Başkanları ile tek tek tokalaşan Bakan Uraloğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Alan kendisine Devrek Bastonu hediye etti.

BAKAN URALOĞLU BELEDİYE BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak'ta belediyelerin sorunlarını dinlemek için belediye başkanları ile toplantı yaptı. Zonguldak Belediyesi binasında yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına izinde olan belediye başkanlarının dışında tam kadro katılım oldu.

Zonguldak Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan toplantıya Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Kilimli Belediye başkanı Kamil Altun, Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakçıoğlu, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Karapınar Belediye Başkanı Nejdet Dernek, Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Kozlu Belediye Başkan vekili Hüseyin Yılmaz, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Zonguldak İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı İl Kordinasyon Kurulu Toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.