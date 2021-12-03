Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu tek tek anlattı! Ulaştırmada yeni uygulama





Bu konudaki evrensel tasarım ve yenilikleri destekleyeceğiz. Ulaşım yapılarının terminal ve istasyon erişilebilirliğini sağlayacağız. Biletleme sistemini de kolay ve etkin hâle getireceğiz. Tüm ulaşım modlarında entegre, kesintisiz ve erişilebilir seyahati sağlayacağız. Bu konudaki diğer hizmetimiz de 'Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması'. Bu çalışma, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere erişilebilir ve emniyetli ulaşım sistemi sağlanmasını teminen geliştirilen bir mobil uygulama projesidir. Herkes için Hareketlilik Mobil Uygulamamız; seyahat planlamadan, biletlemeye, canlı destek modülünden refakatçi modülüne kadar hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ulaşım sürecine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bütünsel bir mobil uygulama olacak. Uygulamadaki 'geri bildirim butonu' ile ulaşım altyapı, tesis ve araçlarında hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin kullanımına uygun olmayan tasarımların bildirilmesine olanak sağlıyoruz. Unutmayalım. Bizim, her anlamda ve herkes için erişilebilir ulaşıma 84 milyon biletimiz var" ifadelerini kullandı.