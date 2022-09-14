Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, haberleşme sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Sektörde yerli ve milli oranının artırılması için ortak çalışmanın önemine değinen Karaismailoğlu, sektör temsilcilerinden bu konuyla ilgili rapor hazırlamasını istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK), "Yerli Ürün Ekosisteminin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" toplantısı gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, kamu ve özel sektör temsilcileri ile mobil operatörlerinin yetkilileri hazır bulundu. Sektördeki yerli ve milli çalışmalarla ilgili değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, Karaismailoğlu, yerli ve milli oranının artırılması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

"YERLİ VE MİLLİ HABERLEŞME&NBSP;N STRATEJİK KONULARIN BAŞINDA GELİYOR"

Karaismailoğlu, ortak çalışmanın önemine değindi ve sektör temsilcilerinden rapor hazırlamalarını isterken, 5G'ye geçiş sürecinde devletin her zaman sektörün yanında olduğunu vurguladı ve "Yerli ve milli haberleşme altyapısı ülkemiz için en stratejik konuların başında geliyor. Tüm paydaşlarımızla birlikte altyapımızı ve sektörümüzü güçlendirecek adımları tek tek atıyoruz" dedi.