Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Milli trene vatandaşlardan yoğun ilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 27 Mayıs'ta Ada Ekspresi ile sefere başlayan milli trene vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, iki tren setinin hizmet verdiğini, üçüncü tren setinin de fabrika testlerinin devam ettiğini ve yakında raylara indireceklerini kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, milli trenle ilgili yaptığı açıklamada, tüm testleri başarıyla tamamlanan yerli ve milli trenin geçen ay TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye teslim edildiğini ifade etti. TÜRASAŞ tarafından üretilen milli elektrikli tren setinin 27 Mayıs'ta Adapazarı-Gebze arasında ilk seferine başladığını aktaran Karaismailoğlu, vatandaşların milli trene yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.Ada Ekspresi'nin 11 durakta hizmet verdiğini belirten Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin konforuyla fark yarattığını vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretiliyor. Saatte 160 kilometre hıza sahip milli elektrikli tren setinin ilk iki seti şu an yolcu taşımacılığı yapıyor. Üçüncü tren setinin fabrika testleri devam ederken, diğer setlerin montaj işlemleri de sürüyor. Üçüncü tren setinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirilmesi planlanıyor. Yakında raylara indirerek, yolcularımıza hizmet verecek" ifadelerini kullandı.