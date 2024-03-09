Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bakırköy-Kirazlı Metro hattını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşan saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcunun taşınabileceği Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı Projesi'nin son hazırlıklarını yerinde inceledi. Uraloğlu, İstanbul'u hizmetlerle buluşturacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 10 Mart Pazar günü hizmete açılacağını duyurdu.

İSTANBULLULARIN HİZMETİNE SUNMAK İÇİN SON HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un en yoğun yerleşim alanlarından birinde ve zor zemin koşullarında titiz bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, "13,3 kilometre TBM imalatını, 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını, toplam 17 kilometre demir yolu ray montajını tamamladık. Bu kapsamda 7 istasyonda 105 bin metrekare kapalı alanın inşasını bitirmiş olduk. İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Hattı'nın Gayrettepe-Kağıthane bağlantısı ve Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin ardından İstanbul'a yeni bir raylı sistem hattı kazandırıyoruz. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ile İstanbul'un ulaşım ağına güç katacağız" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK NOKTAYA ENTEGRE OLACAK HAT İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK

Bakırköy'den başlayacak metro hattı projesinin; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarından oluştuğunu ifade eden Uraloğlu, hattın Kirazlı İstasyonunda Başakşehir-Kirazlı Hattı'yla, İncirli İstasyonunda Metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'yla, Özgürlük Meydanı İstasyonunda Marmaray'la Bakırköy İstasyonunda ise İdo Deniz Otobüsleri ile entegre olacağını bildirdi.

Uraloğlu, metro hattının Kayaşehir-Bakırköy İDO arasında 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arasında 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arasında 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arasında 30 dakikada seyahat imkânı sağlayacağını belirtti.

'BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER-GÜNGÖREN- BAĞCILAR KİRAZLI METRO HATTI'NIN EKONOMİK KAZANCI 6,1 MİLYAR DOLAR OLACAK

Bakan Uraloğlu, metro hattının 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancına da paylaştı. Uraloğlu, projenin karayolu bakım ve işletme kazancının 2,4 milyar dolar, kaza kazancının 71,5 milyon dolar, zaman kazancının ise 3,6 milyar dolar olmak üzere hattın toplam ekonomik kazancının 6,1 milyar dolar olacağını ifade etti.

"İSTANBUL'DA DURAKLAMA DÖNEMİNE SON VERECEĞİZ. MURAT KURUM İLE MURADINA KAVUŞTURACAĞIZ"

Uraloğlu, yapılan altyapı çalışmalarıyla 147.7 kilometrelik metro hattının yapılması ile birlikte İstanbul'da 348 kilometrelik raylı sisteme ulaşılacağını belirterek, "İstanbul'da raylı sistem 348 kilometreye ulaşacak. İstanbul'da bin 4 kilometrelik raylı sistem hattına ihtiyaç var. Artık yüzeyden trafik sorununu çözmemiz çok zor Bu sorunu yeraltından metro sistemi ile çözeceğiz. Yapılan metro hatları ile 394 .2 kilometreye çıkacak. 600 kilometre daha hat yapılacak. İstanbul'da temel atmama değil proje üstüne projelerle Muradına kavuşma anını bekliyor. İstanbul'u Murat Kurum ile Muradına kavuşturacağız. 10 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açarak İstanbul'a yeni bir metro hattı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.