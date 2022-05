Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Lojistik süper güce dönüşeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Lise Başkanları Kampı Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, tarihin yüklediği büyük sorumluluk bilinciyle Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 için emsalsiz hedefler koyduklarını belirterek bunları gerçekleştirmekle yetinmeyip, 2035 ve 2053'e kadar planlamalar yaptıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'yi baştan başa kuşatan ulaştırma ve haberleşme projeleriyle sadece bölgede değil, dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi ülke haline geldiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Lojistik süper güce dönüşmek üzere yaptığımız dev ölçekli yatırımlarımız, ekonomimize, ihracatımıza, turizmimize de omuz vererek ülkemizin ali menfaatlerine en iyi şekilde katkı veriyor. Diğer yandan yaptığımız her yol, her köprü, her tünel, her havalimanı, her liman inşa edildikleri noktada halkımıza iş oluyor, aş oluyor, bereket getiriyor."

ONLAR VARSIN İFTİRA ATSIN

Yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle hayata geçirilen projelerin "faydasız" ve "hata" olduğu iddialarına da değinen Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Onlar varsın yalan ve iftira dolu siyasetlerine devam etsinler. Bizler hizmet, eser üretmeye devam edeceğiz. Saydığım ekonomik faydaların hepsi, KÖİ ve YİD modelleri sayesinde ülkemizde kalıyor, vatandaşımızın cebinde kalıyor. Bu sayede Türkiye, 100 yılda katedeceği mesafeye 20 yılda erişebiliyor, dünyayı yakalıyor. Ancak aldıkları pozisyonun bile hakkını veremeyenlerin alıştığı, görmek istediği Türkiye, çöp, çukur ve çamura boğulan, dış politikasında Batı'nın emrine amade olan bir Türkiye'ydi. Bugün yerli ve milli üretim gücüyle, ekonomik bağımsızlığını kazanan yeni Türkiye'nin geleceği, gençlerimiz sayesinde çok daha parlak, önümüz aydınlıktır."

1 HAFTADA 290 BİN ARAÇ, OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NÜ KULLANDI

Karaismailoğlu, her yatırıma itiraz eden zihniyetin, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'ne de İstanbul Havalimanı'na da itiraz ettiğini belirterek "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nden 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada, 290 bin araç geçti. Yani garanti karşılama oranı yüzde 120'nin üzerine çıktı. Otoyolun kalanı için de yine araç garantilerinin en az yüzde 100'ü karşılandı. Proje açıldığı ilk yıl garanti karşılama oranı yüzde 20 idi. Bugün yüzde 80'lere yaklaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Değeri sıfır olan bir alanın, devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 10 milyar avro yatırım yapılarak bugün devlet aklıyla 22 milyar avronun üzerinde gelir kapısına dönüştürülen, "Türkiye'nin yüz akı" İstanbul Havalimanı'nda, sadece bayram tatilinde, 4 bin 729 uçuş gerçekleştirildiğini anlatan Karaismailoğlu, bu rakamın 1331'inin iç hat olarak gerçekleştiğini, toplamda 670 bin yolcudan bahsedildiğini, bu yılın ilk dört ayında Türkiye genelinde havalimanlarını kullanan yolcu sayısının da 41 milyonu geçtiğini sözlerine ekledi.