Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Muhalefet projelerimizi izlemeye devam etsin

AVRUPA'DA KAOS İGA'DA KONFOR

İstanbul Havalimanı'nda temmuz ayında gerçekleşen 42 bin uçak trafiği ile 7 milyona yakın yolcuya hizmet verildiğini hatırlatan Karaismailoğlu "Avrupa'daki havalimanları personel sıkıntısı çekerken, valiz alım süreleri saatleri bulurken, İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 200 bin bagaj hareketliliği sorunsuz sağlanıyor. Böylesi devasa bir yoğunluğa rağmen bagaj alım süresi İstanbul Havalimanı'nda sadece 16 dakika sürüyor. Check-in süresi ise sadece 1 dakika... Yolcuların hayatına konfor ve hız kazandıran bu hizmet, havalimanımızla birlikte ülkemizin itibarına da son derece olumlu katkılar sağlıyor"diye konuştu

TÜRKİYE UÇUŞ ROTALARI ÜZERİNDE

Bu başarının sadece İstanbul Havalimanı'nda değil Antalya Havalimanı'nda da yaşandığını vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 39 trilyon 410 milyar dolar Gayrı Safi Milli Hasıla ve 8 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkeye en fazla 4 saat uçuş mesafesinde, coğrafi olarak 3 kıtanın ortasındaki uçuş rotaları üzerinde olduğuna dikkat çekti. Küresel nüfus hareketleri ve ticari dengelere bağlı olarak hava ulaşım faaliyetlerinin bugün hızla batıdan doğuya kaydığını vurgulayan Karaismailoğlu,Türkiye'nin bundan büyük ölçüde faydalanmaya başladığını ve bunun devamının da artarak geleceğinin altını çizdi.

MUHAFELET BİZİM PROJELERİMİZİ İZLEMEYE DEVAM ETSİN

Bu yıl içinde Rize-Artvin Havalimanı ve Yeni Tokat Havalimanı'nı hizmete aldıklarını Yozgat, Çukurova ve Gümüşhane-Bayburt havalimanlarının ise yapımlarına devam ettiğini söyleyen Karasismailoğlu "Muhalefet bizim projelerimizi izlemeye devam etsin. Biz ülkemizin 2035 ve 2053 yılına kadar olan yatırımlarını planladık ve hedeflerini belirledik. 5'er yıllık planlamalarla demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız" dedi. Karaismailoğlu, DHMİ, THY ve İGA arasında imzalanan 'Birlikte Karar Alma Mutabakat Protokolü' ile İstanbul Havalimanı kapasitesinin ve kaynakların en etkin şekilde kullanılmasının sağlanacağını kaydetti.

İGA AVRUPA'DA LİDER

İGA CEO'su Kadri Samsunlu da Türkiye'nin gurur projesi olan İGA İstanbul Havalimanı'nı global havacılık sektöründe hak ettiği lider konuma ulaştırmak için büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, Paris Charles de Gaulle ve Amsterdam Schiphol gibi önemli havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanı olduklarını söyledi.

ZORLU DÖNEMİ BAŞARI HİKAYESİNE DÖNÜŞTÜRDÜK

Normalleşmenin kalıcı olması durumunda bu yılın son çeyreğinde 2019 yılı rakamlarını 2023 yılına kalmadan yakalayabileceklerini kaydeden Samsunlu "Global havacılık sektörünün oldukça zor bir dönemden geçtiği bu günlerde İGA olarak son derece başarılı bir performans sergilediğimizi gururla belirtmek isterim. Nitelikli insan kaynağımız ve bilgi birikimimizle, yorulmak bilmeden çalışarak, bu zorlu dönemi bir başarı hikayesine dönüştürdük ve uluslararası arenada örnek alınan, övgüyle söz edilen bir marka konumuna eriştik "dedi

KURUMLARARASI ORTAK KARAR ALMANIN ÖNEMİ

Yakaladıkları başarıda kurumlar arası ortak karar almanın ne kadar önemli olduğunu her zaman gördüklerinin altını çizen Samsunlu "A-CDM dediğimiz 'Havalimanı Birlikte Karar Alma Protokolü'ile amacımız, kaynakların kullanımını optimize etmek ve hava trafiğinin öngörülebilirliğini geliştirmek. Bu sayede havalimanı operasyonlarının verimliliğini ve esnekliğini iyileştirmek. Avrupa'da Frankfurt, Amsterdam Schiphol, Paris Charles de Gaulle ve Londra Heathrow'un da aralarında bulunduğu 32 havalimanında uygulanmakta olan A-CDM ile birlikte, DHMİ, İGA, THY ve diğer havayolları, yer hizmetleri şirketleri ve Eurocontrol, A-CDM platformu üzerinden entegre olacak. Böylelikle İstanbul Havalimanı'nda doğru zamanda, doğru bilgi paylaşımı ile uçağın yerdeki operasyonuna ve kalkış öncesi süreçlerine odaklanılacak" diye konuştu

YOLCU MEMNUNİYETİ ARTACAK

İstanbul Havalimanı Birlikte Karar Alma Protokolü kapsamında Eurocontrol için daha iyi planlama yapma olanağı, havalimanı operatörü için park pozisyonu ve kapı kullanımının iyileştirilmesi, havayolları için daha doğru filo planlaması ve taksi sürelerinin azaltılması ile birlikte yakıt maliyetlerinde düşüş hesaplanıyor. Ayrıca yolcu için, gecikme oranları ve bağlantılı uçuşların kaçırılma oranlarının azalması, azalan taksi süreleri ile birlikte müşteri memnuniyetinin artması hedefleniyor.