Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Tokat Havalimanı için geri sayım başladı





HAVALİMANI SAYISINI 26'DAN 57'YE ÇIKARDIK



"Son 20 yılda ulaşımda mega projeleri hayata geçirdik" diyen Karaismailoğlu, "Havacılığın 'altın devri' olarak nitelendirebileceğimiz bu dönemde Türkiye'yi baştan başa çağdaş yeni havalimanlarıyla donattık. Mevcut havalimanları da tepeden tırnağa modernize ettik. Güneyden kuzeye, doğudan batıya Anadolu'nun dört bir yanına dünyanın yakından takip ettiği modern terminaller inşa ettik. Bu eserler zincirine bir yenisini daha ekliyoruz. İktidara geldiğimizde 26 olan havalimanı sayısını, Tokat Yeni Havalimanı ile birlikte 57'ye yükseltmiş olacağız" ifadelerini kullandı.