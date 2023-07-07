Ulaştırma ve Altyapı Bakanlğı 20. Dönem Toplu İş Sözleşmeleri’nde imzalar atıldı

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU TAM BEŞ KATINA ÇIKARDIK

TUHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar ve birçok sendika temsilcilerinin hazır bulunduğu törende Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Yaptığımız çalışmalarla bölünmüş yol uzunluğunu tam beş katına çıkardık. Şimdi 29 bin kilometre bölünmüş yola sahibiz. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6'dan 77'ye yükselttik. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik" diye konuştu.

21 YILA SIĞDIRDIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada ayrıca ulaştırma alanındaki yatırımlara işaret ederek, Bakanlık çalışanlarına ortaya koyduğu emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Uraloğlu, "Geçilmez denen dağları deldik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. 100 yılda yapılacak işleri 21 yıla sığdırdık.