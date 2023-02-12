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Giriş Tarihi: 12.2.2023 15:47 Son Güncelleme: 12.2.2023 15:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adıyaman'da 6 bin kişilik yaşam alanı kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adıyaman'ın doğusunda yer alan Yeni Otogar yanında depremzedeler için 6 bin kişilik yaşam alanı kurulacağını açıkladı.

DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adıyaman’da 6 bin kişilik yaşam alanı kurulacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adıyaman'ın doğusunda yer alan Yeni Otogar yanında 6 bin kişilik yaşam alanı kuruyoruz. Bu alanda depremzede vatandaşlarımız için 500 adet 4 x 4 çadır, 10 x 100 büyük çadır, 3 adet 21 x 12 çadır, 30 adet 3 x 7 konteyner, 2 tanesi 2 katlı 13 adet prefabrik konteyner, yemekhane ve 25 adet tekli tuvalet yer alıyor" denildi.

Yeni yaşam alanlarının kurulması için tüm ekibin canla başla çalıştığı belirtilerek, Adıyaman Üniversitesi Stadyumu'nda 750 kişi, Adıyamanspor Stadyumu'nda 2 bin kişinin barınabileceği çadır kentlerin kurulduğu da kaydedildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adıyaman'da 6 bin kişilik yaşam alanı kurulacak
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