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Giriş Tarihi: 22.6.2023 11:50 Son Güncelleme: 22.6.2023 11:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayram tedbirlerini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı için alınan önlem ve tedbirleri açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayram tedbirlerini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşım hatlarında yaşanacak yoğunluk nedeniyle Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında tüm ilgili birimlerde gerekli önlemleri alarak, hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler teyakkuz halinde olacak.

Vatandaşlarımızın bayramı huzurlu bir şekilde geçirmeleri için her türlü tedbirin alındığını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Halkımız müsterih olsunlar, demiryolu, havayolu, karayolu ve denizyolunda tüm ekiplerimizle Kurban Bayramı süresi boyunca teyakkuz halinde olacağız. Vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşacağı mübarek günleri doyasıya yaşaması için tüm birimlerimizle çalışacağız." dedi.

KARAYOLLARINA BAĞLI OTOYOLLAR İLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

Kurban Bayramı tatili nedeniyle; 24 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 00.00'dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 07.00'a kadar, yap işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan "Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerini ücretsiz olarak kullanılabilecek.

BAŞKENTRAY MARMARAY VE İZBAN DA ÜCRETSİZ OLACAK

Vatandaşlar Kurban Bayramı tatili nedeniyle 28 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan (Salı Gününü, Çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 24.00'a kadar Başkentray-Marmaray ve İZBAN ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Hız ve maliyet açısından avantaj sağlayan demiryolu taşımacılığında, hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidildi.

TERMİNAL VE GİŞELERDE DENETİM

Uygulama ve Denetim Ekiplerince terminal, otoban gişelerinde 'fahiş fiyatlı bilet' satışının önüne geçilmesi ve 'yetki belgesiz taşımacılığın engellenmesine yönelik gerekli tedbirler alınacak.

81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik çalışma gerçekleştirecekler.

Uygunsuz ve mevzuata aykırı durumlarda uygulanacak idari para cezalar ise şöyle olacak:

  • Biletsiz yolcu: 3 bin 584 TL
  • Fahiş Fiyatlı Bilet Satışı: 3 bin 584 TL
  • Yetki Belgesiz Taşımacılık Yapan Araç ve Firmalar: 7 bin 200 TL
  • Zamanında Kalkmayan Otobüsler: 3 bin 584 TL

SÜRÜCÜLERE YÖNELİK TAVSİYELER

Bakanlık, seyahate çıkacak sürücülere ilişkin dikkat etmeleri gereken önerilerde bulundu.

  • Sürücülerimizin gerek asfalt sathi kaplama yapımı ve gerekse yol yapım, bakım ve onarımının yapıldığı yol kesimlerindeki uyarı levha ve işaret ile işaretçilere uymaları, belirtilen hız limitini aşmamaları.
  • Tatile gidiş ve dönüş günlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmaları.
  • Araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu almamaları,
  • Yola çıkan tüm sürücülerin hava, yol, araç ve psikolojik durumlarını dikkate almaları, yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takmaları.
  • Sürücülerimizin yola çıkmadan önce yol durumu hakkında, Karayolları Yol Danışma Biriminin 0 312 449 91 99 Nolu telefonundan veya ücretsiz Alo 159 hattından bilgi almaları;
  • KGM'nin internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde hizmete giren "Güzergah Analizi" programı ile; yol kullanıcılarının en uygun güzergah ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları, yol ve hava durumunu, önemli yerleri internetten görsel olarak sorgulamaları mümkün olabilecek.

DENİZ HATLARINDA BAYRAM ÖNLEMLERİ

Bakanlık Denizcilik Genel Müdürlüğü ekipleri bayram tatili boyunca Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere ilişkin denetimlerde bulunacak.

Ekipler, gemi belgelerinin geçerlilik ve uygunluk incelemesine bakacak.

Gemilerin uygun yeterlik, gemi adamı ve diğer yardımcı personel ile donatılıp donatılmadığı, can kurtarma araçlarının ve yangın söndürme tertibatının bakımlı, yeterli ve uygun olup olmadıklarına, yolcu ve araç kapasitelerine riayet edilip edilmediğine, geminin sefer programına uyup uymadığı ve yolcu iniş biniş rampalarının uygunluğuna bakılacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayram tedbirlerini açıkladı
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