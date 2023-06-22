Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayram tedbirlerini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşım hatlarında yaşanacak yoğunluk nedeniyle Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında tüm ilgili birimlerde gerekli önlemleri alarak, hazırlık çalışmalarını tamamladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler teyakkuz halinde olacak.
Vatandaşlarımızın bayramı huzurlu bir şekilde geçirmeleri için her türlü tedbirin alındığını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Halkımız müsterih olsunlar, demiryolu, havayolu, karayolu ve denizyolunda tüm ekiplerimizle Kurban Bayramı süresi boyunca teyakkuz halinde olacağız. Vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşacağı mübarek günleri doyasıya yaşaması için tüm birimlerimizle çalışacağız." dedi.
KARAYOLLARINA BAĞLI OTOYOLLAR İLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ ÜCRETSİZ OLACAK
Kurban Bayramı tatili nedeniyle; 24 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 00.00'dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 07.00'a kadar, yap işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan "Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerini ücretsiz olarak kullanılabilecek.
BAŞKENTRAY MARMARAY VE İZBAN DA ÜCRETSİZ OLACAK
Vatandaşlar Kurban Bayramı tatili nedeniyle 28 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan (Salı Gününü, Çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 24.00'a kadar Başkentray-Marmaray ve İZBAN ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak kullanabilecekler.
Hız ve maliyet açısından avantaj sağlayan demiryolu taşımacılığında, hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidildi.
TERMİNAL VE GİŞELERDE DENETİM
Uygulama ve Denetim Ekiplerince terminal, otoban gişelerinde 'fahiş fiyatlı bilet' satışının önüne geçilmesi ve 'yetki belgesiz taşımacılığın engellenmesine yönelik gerekli tedbirler alınacak.
81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik çalışma gerçekleştirecekler.
Uygunsuz ve mevzuata aykırı durumlarda uygulanacak idari para cezalar ise şöyle olacak:
SÜRÜCÜLERE YÖNELİK TAVSİYELER
Bakanlık, seyahate çıkacak sürücülere ilişkin dikkat etmeleri gereken önerilerde bulundu.
DENİZ HATLARINDA BAYRAM ÖNLEMLERİ
Bakanlık Denizcilik Genel Müdürlüğü ekipleri bayram tatili boyunca Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere ilişkin denetimlerde bulunacak.
Ekipler, gemi belgelerinin geçerlilik ve uygunluk incelemesine bakacak.
Gemilerin uygun yeterlik, gemi adamı ve diğer yardımcı personel ile donatılıp donatılmadığı, can kurtarma araçlarının ve yangın söndürme tertibatının bakımlı, yeterli ve uygun olup olmadıklarına, yolcu ve araç kapasitelerine riayet edilip edilmediğine, geminin sefer programına uyup uymadığı ve yolcu iniş biniş rampalarının uygunluğuna bakılacak.