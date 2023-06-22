Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayram tedbirlerini açıkladı

BAŞKENTRAY MARMARAY VE İZBAN DA ÜCRETSİZ OLACAK

Vatandaşlar Kurban Bayramı tatili nedeniyle 28 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan (Salı Gününü, Çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 24.00'a kadar Başkentray-Marmaray ve İZBAN ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Hız ve maliyet açısından avantaj sağlayan demiryolu taşımacılığında, hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidildi.