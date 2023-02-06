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Giriş Tarihi: 6.2.2023 09:07 Son Güncelleme: 6.2.2023 09:20

Bakanlıktan GSM operatörlerine deprem talimatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bazı kabine üyeleriyle birlikte deprem bölgesine giderek çalışmaları yerinde koordine edeceğini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, "Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı" dedi.

AA
Bakanlıktan GSM operatörlerine deprem talimatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de etkili olan deprem nedeniyle teyakkuza geçerek, vatandaşların kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlere talimat verdi ve borç nedeniyle kapalı tüm mobil, internet ve sabit hatların görüşmeye açılmasını sağladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremin ardından bugünkü programlarını iptal etti.

Karaismailoğlu, İçişleri, Tarım ve Orman, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor bakanlarıyla deprem bölgesine giderek, çalışmaları yerinde koordine edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, "Deprem dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması adına tüm GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır. Haberleşmede yaşanan aksaklıkların giderilmesi için tüm ekiplerimiz sahadadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

GSM OPERATÖRLERİNE TALİMAT

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde bulunan vatandaşların kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlere talimat verildiğini bildirdi. Sayan, şunları kaydetti:

"Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı. Aynı zamanda bölgedeki tüm ankesörlü telefonlar üzerinden de ücretsiz iletişim sağlayabilirsiniz. Arama kurtarma çalışmalarının iletişim kısmında bir kesinti olmaması için yardım edelim. Web tabanlı uygulamalar ile arama yapalım ve SMS kullanalım.

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Bakanlıktan GSM operatörlerine deprem talimatı
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