Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın teknolojik ürünleri TEKNOFEST’te

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST'in milli teknolojinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Bakanlık bünyesindeki DHMİ, SHGM, PTT, TCDD ve BTK'nın da yeni ürünlerinin tanıtımı için stant açacaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak teknolojiye olan ilgiyi artırmayı başarmıştır. Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmuş, yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST çerçevesinde çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleyerek gençlerin ufkunu açıyor" diye konuştu.



DHMİ'NİN ÇARE SİSTEMİ DE STANTTA YER ALACAK



Hava Trafik Yönetimi (Air Traffic Management-ATM) Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde yerli ve milli üretim olan Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) da stanttaki yerini alacak. Hava trafik kontrol yönetim kabiliyeti çerçevesinde gerçek zamanlı uçuş verilerini harita üzerinde sergileyen insan-makine ara yüzü uygulaması olan ÇARE sistemi, kullanıcı dostu olması, hava trafik kontrolörlerinin hava trafiğini etkin bir biçimde yönetmesine ve hava trafik emniyetinin en üst düzeyde sürdürülmesine imkân tanıma özelliğine sahip. ÇARE, Türkiye'de 40'tan fazla havalimanında hizmet veriyor. Ayrıca Azerbaycan'a ihracatı gerçekleştirilen ÇARE sistemi, Bakü Haydar Aliyev, Gence ve Fuzuli havalimanlarında mayıs ayından itibaren hizmet vermeye başladı.



Hızlı tren ve Doğu Ekspresi simülasyonu ise, trenin geçtiği yerleri sanki içindeymiş gibi izleme imkanı sunuyor. Sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak hazırlanan "Balon Uçuş Simülasyonu" da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.