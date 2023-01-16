Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 121,7 milyar liralık yatırım yapılacak

Merkezi yönetim bütçesinden bu yıl ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımları için 121,7 milyar lira ödenek ayrıldı.

2023 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, program kapsamındaki yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 26,8 ile ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımları aldı.

Sektördeki yatırımların dağılımına bakıldığında ise 565 kara yolu, 55 kent içi ulaşımı, 47 hava yolu, 51 demir yolu, 28 deniz yolu, 15 haberleşme ve 17 otoyol olmak üzere toplam 778 proje bulunuyor.

Bu kapsamda 121 milyar 664 milyon 619 bin liralık sektör yatırımlarında ilk sırayı 60 milyar 98 milyon 406 bin liralık yatırım ödeneğiyle demir yollarının oldu.

Demir yolu ulaştırmasında, TCDD Genel Müdürlüğüne 28 milyar 87 milyon lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 23 milyar 69 milyon 953 bin lira ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne 8 milyar 941 milyon liralık pay ayrıldı.

Kara yolu yatırımları için 29 milyar 540 milyon 425 bin lira ödenek öngörüldü. Bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğüne 29 milyar 67 milyon 595 bin lira tahsis edilirken Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 473 milyon lira sağlanacak. Öte yandan otoyol yatırımları için ayrılan tutar ise 4,4 milyar lira oldu.

KENT İÇİ ULAŞIM PROJELERİ

Kent içi ulaşımına ilişkin yatırım tutarı bu yıl için 18 milyar 612 milyon 872 bin lira ödenek öngörüldü. Bu ödeneğin 18 milyar 604 milyon 872 bin lirası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 8 milyon lirası da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kullanımına ayrıldı.

Hava yolu ulaştırmasına da 6 milyar 662 milyon liralık yatırım ödeneği tahsis edildi. Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne 4,5 milyar lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 1,8 milyar lira ayrıldı. Ayrıca, hava yolu yatırımları kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü için 264 milyon lira, Türkiye Uzay Ajansı için 10 milyon lira, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü için 10 milyon lira yatırım bedeli belirlendi.

Deniz yolu ulaştırması için ayrılan 1 milyar 862 milyon 912 bin liranın 1,4 milyar lirası Bakanlığa tahsis edildi. Ödeneğin, yaklaşık 331 milyon lirası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 141 milyon lirası TCDD ve 2 milyon lirası Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak.

Haberleşme için öngörülen toplam 505 milyon liralık ödeneğin 5 milyon lirası Bakanlığın, 420 milyon lirası TRT Genel Müdürlüğünün, 80 milyon lirası ise İletişim Başkanlığının oldu.

ULAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN PROJELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımları içinde milli elektrikli tren seti için 1,2 milyar lira, 95 adet elektrikli ana hat lokomotif temini için 1,7 milyar lira yatırım planlandı.

Bu yıl hizmete açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne 2,4 milyar lira, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren altyapısı için 4,7 milyar lira, Ankara-İstanbul hızlı tren depo, hat ilavesi, hızlı tren seti için 2,4 milyar lira, Vezirhan- Köseköy yüksek hızlı tren hattı için 1,4 milyar lira ayrıldı.

Yatırım programında Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa İzmir Hızlı Tren Hattı altyapısı için 8,6 milyar lira, Avrupa ile Asya arasında kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi için 2,5 milyar lira belirlendi.

Güney aksında yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir paya sahip olacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi'ne yaklaşık 4,2 milyar lira ayrıldı. Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana Hızlı Tren Projesi için de 2,3 milyar lira tespit edildi.