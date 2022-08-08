Ulaştırmaya 198 milyar $ yeni yatırım yapacağız

İSTANBUL Havalimanı'nda düzenlenen 'Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beşer yıllık planlamalarla demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacaklarını bildirdi. Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar, otoyol uzunluğunun 8 bin 325, demiryolu ağının 28 bin 590 kilometreye çıkacağını belirterek, "Hızlı Tren bağlantısına sahip olan il sayımız 52'ye yükselecek. Liman tesisi sayımız 255'e çıkacak. 57 olan havalimanı sayısı 2053 yılına kadar 61'e yükselecek" dedi.