Ulaştırmaya 20 yılda 1.6 trilyon TL yatırım

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos-Çatalağzı Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yatırımlara var güçleriyle devam ettiklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde, ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunun içinde yüzde 61'lik oranla büyük payı, kara yolları projelerimiz almakta" dedi. Bakan Karaismailoğlu, Filyos-Çatalağzı Yolu'nun kara yolu ulaşımını, bölünmüş yol standardında çok daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirerek ulaşıma, ticarete ve sosyal hareketliliğe katkı sağlayacağını ekledi.