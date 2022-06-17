Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ulaştırmaya 20 yılda 1.6 trilyon TL yatırım
Giriş Tarihi: 18.6.2022

Ulaştırmaya 20 yılda 1.6 trilyon TL yatırım

Ulaştırmaya 20 yılda 1.6 trilyon TL yatırım
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos-Çatalağzı Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yatırımlara var güçleriyle devam ettiklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde, ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunun içinde yüzde 61'lik oranla büyük payı, kara yolları projelerimiz almakta" dedi. Bakan Karaismailoğlu, Filyos-Çatalağzı Yolu'nun kara yolu ulaşımını, bölünmüş yol standardında çok daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirerek ulaşıma, ticarete ve sosyal hareketliliğe katkı sağlayacağını ekledi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ulaştırmaya 20 yılda 1.6 trilyon TL yatırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA