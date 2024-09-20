Ülke gruplarına göre Türkiye’nin 8 aylık ihracatı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke gruplarına göre ihracat analizi yapıldığı belirtilerek, "Coğrafi ülke gruplarında, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre; Avrupa ülkelerine yapılan ihracatımız yüzde 2,5 artışla (2,3 milyar dolar artış) 97,2 milyar dolara, Asya ülkelerine yapılan ihracatımız yüzde 10,8 artışla (1,3 milyar dolar artış) 13,5 milyar dolara, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatımız yüzde 3,6 artışla (991 milyon dolar artış) 27,7 milyar dolara, Kuzey Amerika ülkelerine yapılan ihracatımız yüzde 8,3 artışla (888 milyon dolar artış) 11,7 milyar dolara, Güney Amerika ülkelerine yapılan ihracatımız yüzde 18,1 artışla (301 milyon dolar artış) 2 milyar dolara, Orta Amerika ve Karayipler'e yapılan ihracatımız yüzde 10,1 artışla (173 milyon dolar artış) 1,9 milyar dolara, Afrika ülkelerine yapılan ihracatımız yüzde 3,6 artışla (478 milyon dolar artış) 13,8 milyar dolara, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yapılan ihracatımız yüzde 26 artışla (171 milyon dolar artış) 0,8 milyar dolara ulaşmıştır" denildi.

Önemli pazar gruplarına yıllıklandırılmış ihracatın artış trendinde olduğu kaydedilen açıklamada, "2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere yapılan ihracat yüzde 12,3 artışla (4,9 milyar dolar artış) 45,1 milyar dolara, Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkelere yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artışla (3,1 milyar dolar artış) 25,1 milyar dolara, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat yüzde 3,4 artışla (2,4 milyar dolar artış) 71,3 milyar dolara, sınır komşusu ülkelere yapılan ihracat yüzde 10,8 artışla (2,1 milyar dolar artış) 22 milyar dolara, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine yapılan ihracat yüzde 29,2 artışla (2,1 milyar dolar artış) 9,4 milyar dolara, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine yapılan ihracat yüzde 11,8 artışla (741 milyon dolar artış) 7 milyar dolara yükselerek söz konusu dönemde gerçekleştirilen en yüksek ihracat değerlerine ulaşmıştır. Böylece tüm bu ülke gruplarına yıllıklandırılmış bazda ihracatımız ağustos ayı itibariyle rekor seviyede gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirmesiyle yeni pazarlara ulaşmak, mevcut pazarlardaki konumu güçlendirmek için ihracatçıların ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceği vurgulanarak, "Orta Vadeli Program hedeflerimiz kapsamında dost ve yakın ülkeler başta olmak üzere, komşu ve çevre ülkeler ile uzak ülkeler dahil farklı pazarlara yönelik ihracatımızın artırılması amacıyla ikili ve çok taraflı diyalog ve istişare mekanizmalarından faydalanmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" denildi.