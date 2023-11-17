Almanya'da gerçekleştirilen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nda sürücü vizeleri, ihraç taşımaları ve kota konularının ele alındığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tek-Tip Geçiş Belgesi kotasını 170 binden 200 bine, bir yıllık geçerli Çok Girişli Geçiş Belgesi kotasını 50'den 200'e yükselttildiğinin bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu resmi sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerarası kotalar arttırıldı. Almanya'da gerçekleştirilen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nda sürücü vizeleri, ihraç taşımaları ve kota konuları ele alındı. Tek-Tip Geçiş Belgesi kotasını 170 binden 200 bine, bir yıllık geçerli Çok Girişli Geçiş Belgesi kotasını 50'den 200'e yükselttik. Türkiye'nin en önemli dış ticaret ortağı Almanya ile imzalanan protokol ile önce sınırları sonra kotaları aşıyoruz."