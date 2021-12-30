Hükümetin kurdaki anormal dalgalanmayı yaptığı hamleyle durdurmasının piyasaları ciddi anlamda rahatlattığını söyleyen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, "Bir ay önce önümüzü göremiyorduk. 2022 yılı için fiyatlandırmayı nasıl yapacağımızı düşünüyorduk. Hükümetin kur ile ilgili attığı adım bizleri bu konuda rahatlattı. Önümüzdeki yaz sezonu ürünlerinde fiyatlarda yüzde 20 civarında indirim göreceğiz. Hatta kurdaki stabilitenin devam etmesi halende bu oran 20'nin de üstüne rahatlıkla çıkacaktır" dedi. Önümüzdeki yıl Türkiye'nin büyümesinin yüzde 5 seviyesinde olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Kiğılı, "Ülkemin büyüyeceğine gönülden inanıyorum. Son iki yıldır pandemiden dolayı çektiğimiz sıkıntıların geride kalacağını düşünüyorum. Bu nedenle yatırıma, üretime ve ihracata odaklanmış dudumdayız. Katma değerli ürün ihracatını artırarak ülkemize döviz girdisi sağlamalıyız. Her iş insanı bu noktada üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı diye düşünüyorum. Bu ülke bizim, yatırıma üretime devam etmek zorundayız. İş adamı sorumluluğu bunu gerektirir. Herkes buna göre hesap yapıp ülkemize faydalı olmaya çalışmalı" şeklinde konuştu.Kiğılı olarak iç piyasaya yönelik bütün yatırımlarını tamamladıklarını ve büyümede rotayı yurtdışına çevirdiklerini söyleyen Kiğılı, "Yurtiçinde 70 ilde 200'e yakın mağazamız var. Bu nedenle gidecek yerimiz kalmadı. Ancak yurtdışında büyüme hamlesi başlattık" dedi. Pandemiyle geçen iki yılda yurtdışı yatırımlarının da hız kazandığı bilgisini veren Kiğılı, şunları kaydetti: "Yurtdışında büyümeye odaklandık. İki yılda 15 mağazayı doğrudan kendimiz açarken, 35 tane de bayilik yoluyla açıldı. Böylece yurtdışında mağaza sayımız 57'ye ulaştı. Ayrıca 85 noktada da ürünlerimiz satılıyor. 2022 yılı da yurtdışında mağazalaşmaya hız vereceğimiz bir yıl olacak." Yurtdışında Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Katar, Kazakistan, Hırvatistan, Arnavutluk, Almanya, İtalya ve Sırbistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerde yatırım için radarlarında olduğunu anlatan Kiğılı, "İtalya ve Almanya'da iki aya kadar e-ticaret'e başlıyoruz. Avrupa'nın yanı sıra tüm dünyaya mal satacağız" dedi.Yurtdışında büyümenin ülkeye döviz girdisi sağlamak adına büyük önem taşıdığını kaydeden Kiğılı, "Sonuçta oralara açacağımız mağazaları kendi ülkemizde ürettiğimiz ürünleri göndereceğiz. Yapacağımız ihracatla elde edeceğimiz dövizi ülkemizde üretim ve yatırımda kullanacağız. Yurtdışına ihracatımızın artması üretim kapasitelerimizin artması anlamına geliyor" dedi. Kiğılı, bu noktada katma değeri yüksek ürün ihracının büyük önem taşıdığını kaydetti.