Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ADANAGİAD'ın yeni yönetimiyle birlikte Vali Elban ve Emniyet Müdürü İnci ile buluşan ADANAGİAD Başkanı Ali Can Boğa, Adana ve Türkiye için her zaman ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini belirtti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Vali Elban, ADANAGİAD yeni yönetime başarılar diledi. Vali Elban, ADANAGİAD'ın 30. yaşını tebrik ederek, "Adana'nın ekonomisine, sosyal ve kültürel yaşamına sağladığınız katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyor, çalışmalarınızda da başarılar diliyorum" dedi.

ADANAGİAD Başkanı Ali Can Boğa ise, "Adana ve Türkiye ortak paydasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep elimizi taşın altına koyma kararlılığımızı paylaşmak isteriz. Bu bağlamda kökleri 30 yıl öncesine dayanan, filizleri ise sonsuzluğa uzanan ADANAGİAD'a verdiğiniz destek için sizlere bir kez daha minnet duygularımızla birlikte saygılarımızı sunuyoruz. Ülkemiz ve kentimiz için biz hep varız, elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.