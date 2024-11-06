Ülkenin milli güvenliği siberden geçiyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği "Siber Güç Türkiye 2024" zirvesi İstanbul'da başladı. Türkiye'nin dijital savunmadaki dönüşüm stratejisinin ele alındığı zirvenin açılışında konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, yapay zeka ve siber güvenlik konularının ülkenin milli güvenliği ve geleceği için vazgeçilmez unsurlar halinde geldiğini söyledi. Asmalı, "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'na uygun bir yol haritasıyla ilerlemeliyiz. Bünyemizdeki 60 bine yakın firmamızla bu yol haritasına en güçlü katkıyı sunmak adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar da, Türkiye'nin savunmasını küresel tehditlere karşı güvenilir kılmak amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yoğun bir emek harcadıklarını vurguladı. Avşar, güvenlik güçlerinin siber tehditlere karşı savunma düzeyini artırmak maksadıyla yerli ve özgün siber güvenlik ürünlerinin üretimine katkı sağladıklarını söyledi.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan ise, sistemlerin dijital ortama taşınmasıyla birlikte terörün de siber ortama taşındığını ve kritik altyapıları hedef haline getirdiğini aktardı. Tancan, "Dünya üzerinde şu an yaşanan çatışmaların hepsinin birer siber boyutu da var. Bu alanda kullanılan silah çeşitliliği oldukça fazla. Sahte içerikler ve dezenformasyonla etki oluşturmak ve kamuoyunu yönlendirmek bunların başında geliyor. Sosyal medya kamuoyunu şekillendirici bir güç olarak da kullanılıyor. İlk nesil siber tehditler ile yeni nesil tehditler kıyas bile edilemeyecek düzeyde farklı. Siber alan artık savaşların gidişatını değiştirebilecek bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarla Türkiye'nin tam bağımsız bir şekilde teknolojik kabiliyetleri geliştirmesini ve ulusal güvenliğini sağlamasını hedeflediklerini dile getirdi.