Ülker sözleşmeli tarım modeliyle buğday üretti

ÜLKER'IN, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'yle 2007'den bu yana yürüttüğü çalışmaların sonucunda geliştirilen Aliağa bisküvilik buğdayında ilk hasat yapıldı. Sözleşmeli tarım modeliyle hayata geçirilen projede geliştirilen buğdaylar çiftçilere verildi. Burada üretilen ürünleri hasat eden çiftçiler buğdayını piyasa koşullarında Ülker'e sattı. Geçen yıl Ankara, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ ve Çorum olmak üzere on ildeki 80 bin dekar arazide ekilen buğdaylardan 17 bin ton hasat yapıldı. Bu buğdaylar, hasadın ardından Ülker Ankara Un fabrikasında toplanarak Ülker bisküvilik ürünlerinde kullanılmaya başlandı. Önümüzdeki yıl 120 bin dekar arazide ekim yapmayı planlayan Ülker, hasattan 30 bin ton buğday elde etmeyi hedefliyor.Ülker CEO'su Mete Buyurgan "İklim değişikliğine, hastalık ve kuraklığa dayanıklı, kaliteli, verimli, yerli, milli Aliağa bisküvilik buğdayını sektöre kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Aliağa buğdayının mevcut türlere göre sulak arazide dekar başına yüzde 20, kurak arazide yüzde 40 daha verimli olduğunu anlatan Buyurgan, "Çiftçiler bu sayede minimum yüzde 20 gelir artışı yaşayacak. Bu buğday daha az suya ihtiyaç duyuyor. Yüksek kalite standartlarında bir bisküvilik buğday türüyle üretim güvence altına alınabilecek. Ayrıca çiftçilerimiz buğdayın sapından hayvancılıkta da yararlanıyor" diye konuştu.