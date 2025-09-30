‘Elektrik ve doğalgaza zam yok’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacağını söyledi. Bayraktar dün katıldığı televizyon programında şunları kaydetti:

Doğalgaza zam yok. Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz.

Türkiye'nin kendine has gerçekleri var. Yıllık 60 milyar metreküplük devasa bir tüketim. Karadeniz'deki üretimle ihtiyacımızın bir kısmını karşılar hale geldik ancak zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıl bu vakitler konuştuğumuzda, 4 milyon haneden 8 milyona çıkmış olacağız.

Bir taraftan kendi gazımızı üretime geçirmek için çabamızı sürdürüyoruz. 2028'e geldiğimizde 16 milyon hanenin ihtiyacını kendi gazımızla karşılayacağız. Elektrik üretimiyle alakalı doğalgaz ihtiyacı ise devam ediyor; bu anlamda Türkiye ithalat yapmaya devam edecek. Öte yandan Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilki de Mersin Taşucu Limanı'na ulaştı. Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisinin Akdeniz'de görev yapacağını kaydetti. İkinci sondaj gemisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşacağını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülke konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi vatanda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."