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Giriş Tarihi: 31.7.2022

Uluslararası taşıma sayısı 820 bin seferi aştı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Uluslararası taşıma sayısı 820 bin seferi aştı
PANDEMİ ve Rusya- Ukrayna savaşının lojistik sektörüne olumsuz etkilerini atlatan Türkiye'nin uluslararası taşıma sayısı 820 bini aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk taşımacıları için transit geçişlerde engellerin teker teker kaldırıldığını belirterek, bu yılın ilk yarısında kota artışıyla ilave geçiş belgesi sayısının 265 bine ulaştığını, Türkiye'den yapılan uluslararası taşımanın da 820 bin seferi aştığını bildirdi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, Kovid-19 sonrasında Ukrayna-Rusya kriziyle tedarik zincirinde değişimler yaşandı. Türkiye, güçlü lojistik altyapısı ve kurumsal taşımacılık sektörüyle bu süreçten büyüyerek çıktı. Özellikle son 2 yılda yapılan girişimler sonucunda lojistik sektörünün omurgasını teşkil eden uluslararası kara yolu taşımacılığı alanında önemli kazanımlar elde edildiği belirtilen açıklamada, Orta Koridor'un güçlenmesiyle Türk taşımacıların transit alanında gücünün arttığı, bu kazanımlar sonucunda ihracatın da ivme kazandığı bildirildi.
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Uluslararası taşıma sayısı 820 bin seferi aştı
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