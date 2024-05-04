Uluslararası yatırımda Avrupa’da 4. sıradayız

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin geçen yıl çektiği uluslararası yatırım projeleriyle Avrupa'da 4. sıraya yükseldiğine işaret ederek "Türkiye, stratejik konumu ve güçlü yatırım ortamı ile yatırımcılar için öne çıkan bir destinasyon haline geldi. 2023 yılında çektiğimiz 10.6 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım, bu başarının en somut göstergesi" dedi. Denetim ve danışmanlık firması EY'nin 2023 yılı için yayınlayacağı Avrupa'nın en çok Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) çeken ülkeleri raporunun öncül sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapan Dağlıoğlu, "Avrupa genelinde yavaşlayan yatırım eğilimlerine rağmen Türkiye, altyapısını güçlendirerek ve ekonomisini çeşitlendirerek uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldi" diye konuştu.Dağlıoğlu, Avrupa'da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4'lük düşüşle 5 bin 694 yatırım projesinin duyurulduğunu ifade etti. Avrupa'nın bu proje sayısıyla Kovid-19 salgını öncesi 2019 yılı seviyesinin yüzde 11 ve 2017'deki zirvenin yüzde 14 altında kaldığını belirten Dağlıoğlu, "Hizmet sektörlerindeki uluslararası doğrudan yatırım projeleri önemli ölçüde azalırken, imalat sektöründeki düşüş yüzde 1 ile sınırlı kaldı" diye konuştu. Dağlıoğlu, Fransa'nın geçen yıl en fazla proje çekmesine rağmen 2022'ye kıyasla yüzde 5'lik düşüş yaşadığını aktararak ikinci sırada yer alan Birleşik Krallık'ın proje sayısının ise yıllık yüzde 6 arttığını, üçüncü sıradaki Almanya'nın proje sayısının yıllık yüzde 12 azaldığını kaydetti.Türkiye'nin salgın sonrası dönemde, Avrupa'nın en çok uluslararası doğrudan yatırım çeken ülkeleri arasındaki istikrarlı yükselişini geçen yılda da sürdürdüğünü bildiren Dağlıoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye 2020 yılında Avrupa liginde 7'nci sırada, 2022 yılında ise 5'inci sırada yer almıştı. Ülke, 2023 yılında çektiği 375 uluslararası doğrudan yatırım projesi ile ilk 10 ülke arasında 4. sıraya yükseldi. Bir önceki yıla nazaran gösterdiği yüzde 17'lik yükselişle Türkiye, artış hızı bakımından da 2023'te ilk 10 ülke arasında 1'inci sırada yer aldı. Kıta genelinde özellikle imalat projelerinin sayısında toplamda azalma gözlenirken tedarik zincirlerinin yeniden kurgulanması ve yakın ülkelerden tedarik gibi etkenler, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sayılı kıta ülkesinin daha fazla imalat projesi çekmesini sağladı."