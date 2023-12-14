Umman Ankara Büyükelçiliği’nde Yatırım Teşvikleri Çalıştayı: Umman’dan Türk yatırımcılara tam destek

Umman Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Umman Yatırım Odası ve Akdeniz Ülkeleri İş Adamları Derneği (AÜİD) katılımıyla gerçekleşen çalıştaya; Umman Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile Yatırım Teşvikleri Odası Sorumlusu Mahmoud Al Houti de video konferans sitemi ile katıldı. Çalıştayda; Türk yatırımcıların önümüzdeki dönem için ekonomik işbirliklerinin planlaması ve ikili ilişkileri geliştirme üzerine yapılacak çalışmalara ait yol haritası görüşüldü.

Çalıştayda söz alan Umman Büyükelçisi Saif bin Rashid Al Jahvari, önümüzdeki dönemin Umman ile Türkiye arasında iktisadi, kültürel ve sportif alanda yoğun temaslar ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini kaydetti. Umman Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Yatırım Teşvikleri Sorumlusu Mahmoud Al Houti ise yaptığı konuşmada, "Umman'da çeşitli sektörlerde yabancı yatırımcıları devletimiz destekliyor ve teşvik veriyor. Elçiliğimiz kanalıyla bize başvuran Türk yatırımcılara elimizden gelen yardım ve kolaylıkları sunuyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz" dedi.

Umman Sultanlığı Yatırım ve Teşvikler Sorumlusu Türker Ergeç de, Türk İş adamlarına Umman Sultanlığının yatırım fırsatlarının çok fazla olduğunu, muhakkak ülkeyi ziyaret ederek Umman hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini dile getirdi.

Çalıştayda Akdeniz Ülkeleri İş Adamları Derneği Başkanı Semih Tufan Gülaltay ise, Türk işadamlarının Umman'da daha fazla yatırımlar yapabilmesi adına düzenlenen çalıştayın önemine işaret etti. Çalıştayda Umman'ın Hint Okyanusu'na açılan önemli bir kapı olmasının yanında Basra Körfezi ve Kızıldeniz'in girişindeki stratejik konumu itibarı ile cazip yatırım merkezi olduğunu vurgulanarak; turizm, inşaat, madencilik, su ürünleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde AÜİAD üyesi 100 işadamı ile Umman'a gidileceği öğrenildi.