Un fiyatına TMO desteğiyle fren

Gaziantepli un sanayicilerinin TMO ile yaptığı anlaşmayla ekmeklik un fiyatlarına fren geldi. TMO'nun fabrikalara tahsis edeceği buğdayı işleyecek un fabrikaları fırınlara kilogramı 3,70 TL ile 4,20 TL arasında un satacak.

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Gaziantep Başmüdürü Maşuk Bayraktar'ı ziyaret ederek son günlerde en ciddi sorun olarak gündeme gelen ekmek fiyatlarına etki edecek buğday unu konusunda görüşmede bulundu.

Ziyaretin ardından varılan anlaşma hakkında bilgi veren Çakmak, "Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği'nin 56 üyesi Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan buğday tahsisleri ile birlikte piyasaya 50 kilogramı 185 ve 210 TL arasında tam buğday unu ve pidelik olmak üzere işletme teslimi satacağımızı taahhüt ettik. Tüm fırın ve ekmek fabrikalarının bölgemizde bulunan tüm işletmelerin un sıkıntısı çekmemesi için canla başla çalışacağımız konusunda karar kılındı. Un sanayicileri olarak halkımızın ve ekmek imalatı yapan esnafımızın yanında durarak görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde un sıkıntısı bulunmadığını vurgulayan Çakmak, "İsteyen kapasitesine göre un tedarik etme imkânı bulunmaktadır. Yeni yılda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hasat mevsimine kadar yapacağı desteklerle bölgemizdeki işletmelerin katkıları ile hiçbir esnafımızın mağdur olmaması için elimizden ne gelirse yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.