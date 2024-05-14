Un ihracatında 9 yıldır dünya şampiyonuyuz

Türkiye'nin 9 yıldır dünya ihracat şampiyonu olmasını sağlayan un sanayisinin tarihi, Anadolu'da yazıldı. Tarımın dijitalleşmesiyle birlikte tarımda verimlilik ile birlikte ihracat da artıyor. Uluslararası Un Sanayicileri Birliği Avrasya Başkanı (IAOM) Dr. Eren Günhan Ulusoy, "Buğdayda 21 milyon ton üretim beklerken, bu yılı da 3.5 milyon ton un ihracatıyla yine dünya şampiyonu olarak tamamlamayı hedefliyoruz. Tarımda dijitalleşmesi hem çiftçimizin emeklerini karşılıklı kılacak hem verimliliği hem de ihracatımızı artıracaktır" dedi. Ulusoy şunları kaydetti: "164 ülkeye un ihracatı gerçekleştiren ve ülkenin kasasına 1 milyar doların üzerinde gelir girmesini sağlayan sektörümüz, bir başka deyişle dünyayı beslemektedir. Dünya nüfusunun yüzde 90'ı, Türk unu tüketiyor. Kendi buğdayımızdan daha fazla üretip toplam tüketimimizde yerli buğdayımızın payını maksimum düzeye çıkarmalıyız. Bu sayede çiftçilerimiz daha fazla kazanırken, un sanayimiz tamamen iç pazardan elde ettiği hammadde ile ihracatını gerçekleştirecek ve gerçekleşen ihracat ile ekonomimize daha fazla döviz kazandırağız."Tarımda dijitalleşmenin de önemine dikkat çeken Ulusoy, şöyle devam etti: "Tarım Bakanlığı da birtakım uygulamalarla yeni nesil tarım sektörüne teşvikler vermeye başladı. Örtü altı üretime teşvik, organik tarıma teşvik gibi uygulamalar, bu alanlarda etkinliğin artırılması hedeflenmesine yönelik eylemlerden sadece birkaçıdır. Aynı zamanda Avrupa Birliği ile ortak yürütülen projeler kapsamında belirlenen bölgelerde tarımsal üretim ile ilgili projelere özel destekler verilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdüğüm Ulusoy Un sürdürülebilir hububat tedariği ve un üretimi konusunda alacağı aksiyonlarla Türkiye'de ve dünyada açlığı bitirmek, toplumların güvenli gıdaya ve iyi beslenmeye ulaşmasını sağlamak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için çalışacaktır" dedi.LİSANSLI depoculuk hakkında da bilgi veren Dr. Eren Günhan Ulusoy, "Lisanslı depoculuk, dünyanın birçok ülkesinde oldukça gelişmiş sistem örneklerinin bulunduğu ve hem faaliyette bulunduğu bölgeye hem de ülke ekonomisine oldukça fayda sağlayan, 'hububat barajı' tabiriyle çok güzel anlatılan önemli bir sektördür. Türkiye için sistemin temellerinin geç atıldığını gözlemlesek de şu anki gelişim hızı tatmin edici düzeydedir. Lisanslı depoculuk, ürünlerin fiyat dalgalanmasını kontrol altına almada önemli bir rol oynamaktadır. Lisanslı depoculuk, üretimi ve depolamayı izlenebilir hale getiriyor" açıklamalarında bulundu.