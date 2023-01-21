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Haberler Ekonomi Haberleri Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği'nden Bakan Nebati'ye teşekkür ziyareti
Giriş Tarihi: 21.1.2023 16:11 Son Güncelleme: 21.1.2023 16:14

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği'nden Bakan Nebati'ye teşekkür ziyareti

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD), üniversite hastanelerinin sorunlarının çözümüne yönelik yapılan düzenlemelerden ötürü Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği’nden Bakan Nebati’ye teşekkür ziyareti

ÜHBD'den yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve birlik üyesi üniversite rektörlerinden oluşan heyet, Bakan Nebati'yi ziyaret etti.

YAPILAN DÜZENLEMELER İÇİN BAKAN NEBATİ'YE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Görüşmede ÜHBD heyeti, DMO ile imzalanan protokolle ilaç ve tıbbi sarf tedarikinin rahatlatılması, Bakanlık tarafından aktarılan bütçeyle vadesi geçmiş medikal firma borçlarının ödenmesi, üniversitelere ek bütçe tanımlanması, kurumların yaptığı sabit ek ödemelerin özel bütçeye alınması gibi çalışmalar nedeniyle Bakan Nebati'ye teşekkürlerini ve iyileştirilmelerle ilgili temennilerini iletti.

Ziyarette İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ÜHBD Genel Sekreteri Prof. Dr. Haluk Özsarı ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hastaneler Genel Direktörü Dr. Yılmaz Keskindemirci de yer aldı.

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Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği'nden Bakan Nebati'ye teşekkür ziyareti
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