Üniversite ile bakanlık arasında örnek iş birliği

DANIŞMANLIK GÖREVİNİ ÜSTLENECEK

İEÜ, projedeki eğitim içeriklerinin geliştirilmesi, ölçme ve değerlendirme sisteminin kurulması ve yönetim faaliyetlerine katkı sağlama noktasında danışmanlık görevini de üstlenecek. İEÜ, tüm teknolojik altyapısını ve eğitimsel gücünü projeye aktaracak, tüm çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile koordineli yürütecek. Üniversite ile bakanlık arasında geliştirilen örnek iş birliğine ilişkin protokolün imza töreni, İEÜ Mütevelli Heyet Salonu'nda yapıldı. Törene; İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, 1 Milyon İstihdam Projesi Yöneticisi Emre Alıç, akademisyenler ve davetliler katıldı. Törende konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, böylesine önemli bir projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

GENÇLERE, İSTİHDAMA, İŞ GÜCÜNE KATKI

Bilişim alanında donanımlı, son teknolojik gelişmeleri takip ve analiz eden kişiler yetiştirmenin, Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu söyleyen Rektör Aşkar, "Teknolojide, özellikle bilişim alanında yaşanan dönüşüm, hepimizin hayatını şekillendiriyor. Teknoloji, artık yaşamımızın merkezinde. Pandemi süreciyle birlikte dijital dönüşümdeki hızın arttığını görüyoruz. Bilim üreten, değer yaratan, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli gençleri yetiştirmeyi temel misyon kabul eden bir üniversite olarak, 1 Milyon İstihdam Projesi'ne katkı sağlamaya da görev bilinciyle yaklaştık. Üniversitemiz bünyesinde, mühendislik fakültemiz tarafından titizlikle yürütülecek çalışmalar; inanıyorum ki gençlerimize, istihdama, iş dünyasına büyük güç katacak 1 Milyon İstihdam Projesi'ni daha da geliştirecek" dedi.